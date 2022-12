Auto te water in Nieuwdorp

Man per ongeluk overreden door broer in Rilland

Hulpdiensten zijn vanochtend uitgerukt voor een ernstig ongeval in een boomgaard in de buurt van Rilland. Volgens de politie gaat het om een man die per ongeluk over zijn broer heenreed, waarbij deze zwaargewond raakte. Het slachtoffer is opgehaald door een traumahelikopter

