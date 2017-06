Zeeuwse doelman treedt in voetsporen van Cillessen en Hesp

VLISSINGEN - Oktober vorig jaar was Matthew Lentink voor het laatst in het stadion van Barcelona. De doelman van zaterdag-eersteklasser Kloetinge kocht er een shirt in de fanstore, werd daarna gevraagd wat gegevens in te vullen en enkele weken later werd hij gemaild met de vraag of hij zich op wilde geven voor #Time2Play. Hij had geen idee wat het was, maar besloot het te doen.