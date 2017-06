Lentink houdt de nul en neemt speciaal souvenir mee uit Camp Nou

Zeeuwen sterk ver­te­gen­woor­digd finale KHNS-SportsFit competitie

20 juni ETTEN LEUR - Zeeuwen zijn op 13 en 15 juli in Ermelo sterk vertegenwoordigd in de finale van de de KNHS-Sportsfit competitie. In de halve finale in Etten Leur waren voor de eindstrijd – waar het gaat om afvaardiging naar het WK jonge dressuurpaarden begin augustus – waren tien tickets te behalen.