Zeeuws talent Klomp (19) moet vlieguren gaan maken bij FC Oss

Referentiekader

In de verte heeft hij Van Drongelen als referentiekader, zijn oude maatje die onlangs door Sparta voor vier miljoen euro aan Hamburger SV is verkocht. ,,We hebben vier jaar samengespeeld bij JOVZ in Zeeland. Hij op het middenveld, ik in de verdediging. Ik gun het hem van harte, fantastisch hoe hij het doet bij Hamburg. Hét voorbeeld hoe hard het kan gaan. Hij was bij zijn debuut in Duitsland meteen man van de wedstrijd. Geweldig toch?”



Met beide voeten staat Klomp stevig op de grond. Onverstoorbaar, nuchter, zelfkritisch. Vertraging wil hij niet oplopen, in een rechte lijn naar boven heeft zijn voorkeur. ,,Het is niet erg om met het tweede te spelen hoor, maar het is gewoon anders. Volle stadions of tweehonderd man op maandag, het is een groot verschil. In de eerste divisie is er meer publieke belangstelling, meer pers, leer ik omgaan met kritiek van buitenaf en speel ik onder weerstand. Die tussenstap moet er zijn.”



Hij is bij FC Oss niet de eerste Zeeuw. Vlissinger Istvan Bakx staat er al sinds de zomer van 2014 onder contract. Deze zomer verliet Terneuzenaar Tom Boere de Brabantse eerstedivisionist na een bijzonder succesvol seizoen. De spits kroonde zich met 33 competitiegoals tot topscorer van de competitie en verdiende een transfer naar FC Twente. Voor die club scoorde hij zaterdag voor het eerst in de eredivisie.