Wilson en 'Luisão' onder de indruk na stage in Duitsland

Het Hoek-duo, vorige week vier dagen lang op stage bij de kampioen van de Regionalliga Nordost, genoot van de topfaciliteiten en 'het leven als een prof'. ,,We werden ook goed opgevangen'', vertelt Vandepitte, die zelfs al snel een bijnaam kreeg. ,,Ze noemden me Luisão! Ik heb al veel bijnamen gekregen in het verleden, Pepe en Gilberto Silva bijvoorbeeld, maar Luisão was ook nieuw voor mij.'' Of Wilson en 'Luisão' binnenkort nog eens hun gezicht laten zien in Jena, blijft voorlopig nog de vraag.

Pittig

,,Ik sta er ook zo in'', valt Wilson hem bij. ,,De sfeer was gewoon goed. Ik wilde me in die pass- en trapoefeningen en de partijtjes vier tegen vier laten zien. Maar of dat ook gelukt is, vind ik moeilijk te zeggen. Ik weet nu wel dat áls we die stap maken, we op dit niveau mee zouden kunnen. Het zou pittig worden, maar ik weet zeker dat we stappen zouden maken.''