Willem van Hanegem op sponsoravond vv Terneuzen: 'Zeeland blijft speciaal'

Sportende slager Verhage gaat voor evenaring van prachtdebuut

13 april AXEL - Mark Verhage hoopt zijn prestatie van vorig jaar komende zaterdag te herhalen. De atleet uit Zaamslag was bij de achtste editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen de snelste Zeeuws-Vlaming. Hij finishte in zijn debuutmarathon in 2.50.29 uur. ,,Mijn doel is in de buurt komen van die tijd'', blikt Verhage vooruit.