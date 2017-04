Welke beslissingen kunnen er dit weekeinde vallen?

blog Interpreteer de statistieken van Kloetinge zelf maar

8:16 Statistieken kun je vaak uitleggen zoals het je uitkomt. Dat kan bijvoorbeeld met de cijfers van Kloetinge in thuisderby’s in de eerste klasse. Er is een groene lezing mogelijk die stelt dat Kloetinge er maar één heeft verloren. De niet-groene lezing is dat Kloetinge de helft niet heeft gewonnen.