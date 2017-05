Voetbaloverzicht zaterdag 13 mei

Zaamslag is het kind van de rekening en degradeert

19:03 VLISSINGEN Voor Zaamslag is zaterdag het doek gevallen in de tweede klasse E. Door de winst van Oostkapelle bij FC Dauwendaele en het 1-1-gelijkspel van Zaamslag bij Prinsenland is degradatie voor de Zeeuws-Vlaamse ploeg een feit. Prinsenland en Oostkapelle gaan proberen zich via de nacompetitie in veiligheid te brengen, FC Axel, Den Bommel en DBGC gaan strijden om promotie naar de eerste klasse.