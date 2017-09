Vlissingen geeft oude ploegmaats het nakijken

Zo begon Vlissingen het seizoen met een lekkere overwinning en deelde het een tik uit aan voormalig trainer Ruud Pennings en de Zeeuwse spelers Roysel James, Jonathan Constansia, Josimar Pattinama en Abdoe Abdenbi, die allemaal een verleden bij Vlissingen hebben. De eerste drie hadden een basisplaats gekregen van Pennings, Abdenbi viel in de tweede helft in.

Het duel, waarbij veel oude bekenden tegenover elkaar stonden, kende een leuke opening. Nyemb kreeg na vijf minuten de beste kans, toen hij oud-ploeggenoot James op snelheid aftroefde. Oog in oog met doelman Ariën Pietersma slaagde hij er echter niet in om te scoren. Vijf minuten later was Jonathan Constansia dicht bij de 0-1 maar de oud-speler van onder meer Terneuzen, Goes en Vlissingen kreeg zijn kopbal niet over doelman Joan van Belzen.