Van der Maas keepte in 'Champions League' van Antigua en Barbuda

Freek van der Maas volgde zijn vriendin naar Antigua en Barbuda, waar ze vier maanden zouden verblijven, en was na een gesprek in de sportschool plots keeper van Old Road FC. Met die ploeg kwam hij uit in 'de Champions League' van Antigua en Barbuda.

,,Je kent het wel'', reconstrueert Van der Maas in de PZC van zaterdag het gesprek met de man die hem bij Old Road onderbracht. ,,'Waar kom je vandaan?' Uit Nederland. 'Oh, kun je voetballen?' Nou, ik ben keeper. Kun je bij ons komen keepen dan, vroeg hij. Hij had connecties bij Old Road FC. Die ploeg speelt op het hoogste niveau in Antigua en Barbuda. Over twee weken zou de Champions League van Antigua en Barbuda beginnen. Ik heb hem toen gezegd dat hij me best een berichtje mocht sturen.''

Van het een kwam al gauw het ander. Plots stond hij op de keiharde zandvlakte van de Reacreation Ground, dat plaats kan bieden aan 9000 toeschouwers, maar meestal maar een paar honderd zielen met koelboxen trekt. Hij werd na een testtraining opgenomen in de selectie van Old Road voor de ABFA Super 8, oftewel: 'de Champions League'. Het buitenbeentje voelde hij zich wel. Van der Maas: ,,Ik was de enige blanke en mijn naam konden ze niet uitspreken. Ik zei dan maar: 'Het is Fake, maar nog met een 'r' achter de 'f'. Of 'Drake with an f'.''



White Boy

Teamgenoten en fans doopten hem om tot White Boy. ,,Alleen dat kon ik verstaan. Ze spraken wel Engels, maar het leek meer op Fries. Dat was dus lastig communiceren in de kleedkamer. De warming-up was ook al zo vreemd. Die van mij zat er na tien minuten al op. Ik moest weer terug naar binnen van de assistent. Even later kwamen ook de veldspelers terug naar binnen, voor het gebed.''



Van der Maas dacht gelijk aan de beelden die hij ooit zag van het Braziliaans voetbalelftal voor een interland, vertelt hij nu. ,,Ze bedankten God dat ze fit en klaar waren om te starten. Ze vroegen God om over iedereen te waken. Ze vroegen God nog van alles en sloten af met een keihard 'Put God First'. Dat moesten we dan een paar keer herhalen. Het gaf me echt een adrenalinekick, maar het was ook een cultuurshock.''