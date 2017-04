Van der Lijke geeft op in Sarthe

blog Koppositie is goedkoop in vierde klasse

11:06 Steen en Breskens strijden zondag onderling om in de driver’s seat te blijven in de titelstrijd van de vierde klasse in het zondagvoetbal. Met nog vijf duels te spelen is Breskens medekoploper (met Luctor’88) en volgt tegenstander Steen op één puntje. Wie gaat er lossen?