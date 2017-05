Valse start Vlissingen in nacompetitie tegen Jong FC Den Bosch

Grote belangen bij korfbalderby Tjoba-Swift

18 mei VLISSINGEN De Zeeuwse korfbalderby tussen Tjoba en Swift is zaterdag niet van belangen ontbloot. Lijfsbehoud in de overgangsklasse is de inzet van de klassieker. Voor Tjoba is het daadwerkelijk D-day, terwijl Swift nog een escape heeft. De heenwedstrijd in Middelburg was met 31-21 een prooi voor Swift.