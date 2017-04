Team Johan Fredriks voortijdig uit de strijd in de 24-uren van Le Mans

Zaalvoetbal (Topklasse C): Groene Ster 2 wint slotduel

9:23 DORDRECHT - In de wetenschap dat het kampioenschap al vergeven was aan CFM/Transito tankten de zaalvoetballers van Groene Ster 2 vertrouwen voor de nacompetitie in het slotduel van de competitie tegen DZS/Soccer For Life. In Dordrecht werd het na een 3-1-achterstand bij de rust uiteindelijk 3-8 voor de Vlissingse topklasser.