Steve Schalkwijk helpt gehavend Goes naar finale nacompetitie

GOES - Steve Schalkwijk heeft Goes naar de finale van de nacompetitie geholpen. De spits van de zondag-eersteklasser kroonde zich met twee goals tot matchwinner tegen Wittenhorst: 2-1.

De bevrijdende eerste goal viel na 64 minuten spelen uit een hoekschop en na terugkoppen van Ruben Hollemans. Het was de beloning voor een betere tweede helft van de thuisploeg, die het voor rust lastig had tegen de bezoekers uit Limburg.

Wittenhorst, dat met de bus lang in de file stond en daardoor pas om 15.00 in plaats van 14.30 uur kon aftrappen, had in die eerste 45 minuten de beste kansen. Keeper Dennis Uyl hield zijn slordige ploeggenoten op de been.

Na rust was Goes sterker en de equipe van trainer John Karelse drukte dat ook uit in de score. Na de openingstreffer in de 64ste minuut verdubbelde dezelfde Schalkwijk de marge in de 81ste minuut na een fraaie aanval via invaller Boy de Jonge, Ray Kroon en Remon de Vlieger.

Bart Spreeuwenberg deed in de absolute slotfase nog wat terug en schoof de bal in de negentigste minuut door de benen van Uyl: 2-1. Een tweede goal en dus een gelijke stand, waarna direct strafschoppen zouden volgen, kwam er niet meer.