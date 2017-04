Ster ZLM Toer start in Westkapelle en finisht in Oss

WESTKAPELLE – De Ster ZLM Toer gaat dit jaar (op 14 juni) van start met een proloog op de zeedijk van Westkapelle. De Zuid-Nederlandse rittenkoers finisht vier dagen later in Oss. Tussendoor zijn er aankomsten in Hoogerheide, Buchten en La Gileppe.

De Ster ZLM belooft in ieder geval een stormachtige opening te krijgen. Want na de 7,5 kilometer lange proloog, die grotendeel over de bekende panoramaweg langs de zee voert, vertrekt de eerste etappe de dag er na in Tholen.

De eerste tachtig kilometer van die etappe voert langs Sint Philipsland, het eiland Tholen en de Oesterdam. ,,Allemaal open stukken waar zo maar een waaier kan ontstaan”, denkt adviseur Jeroen Blijlevens. Die rit finisht in Hoogerheide.

Finish

Volgens organisator Anton Ganzeboom was het na vijf jaar Boxtel handiger om dit jaar te finishen in Oss. ,,Daar lange finishstraat van bijna twee kilometer daar leent zich voor een echte massasprint als afsluiter”, zegt Ganzeboom over de Champs Elysees van zijn ronde.

Ook dit jaar mikt de Ster ZLM Toer zich op de topsprinters, die in de Nederlandse koers een prima voorbereiding zien op de Tour. ,,Voor de klassementsrenners zijn er het Criterium du Dauphine en de Ronde van Zwitserland. De sprinters kunnen hier prima terecht”, denkt Blijlevens.

De ritten door Limburg (Buchten-Buchten) en de Belgische Ardennen (Verviers-La Gileppe) schrikken volgens hem niet af. ,,Ook de ploegen van de sprinters hebben behoefte aan wat meer pittige ritten. Ook die zullen ze in de Tour immers onder controle moeten zien te houden.”

Etappeschema Ster ZLM Toer:

14 juni: Westkapelle-Westkapelle (proloog), 15 juni: Tholen-Hoogerheide, 16 juni: Buchten – Buchten, 17 juni: Verviers-La Gileppe, 18 juni: Oss-Oss.