Ster ZLM Toer gaat vandaag van Tholen naar Hoogerheide

video Brian van Goethem tevreden over proloog Ster ZLM

14 juni WESTKAPELLE – Brian van Goethem is als 28e geëindigd in de proloog van de Ster ZLM Toer. De 26-jarige renner van Team Roompot-Nederlandse Loterij deed acht minuten en dertig seconden over de 7,5 kilometer lange individuele tijdrit. Hij was daarmee zo’n 26 seconden trager dan de Sloveen ritwinnaar Primož Roglič. ,,Ik heb het maximale eruit gehaald”, was na afloop zijn conclusie.