Slaapkop Tolhoek dagdroomt met buschauffeur over ritzege

De Vos denkt dat dat wel goed komt. Hij is aan zijn 25ste jaar als buschauffeur voor een grote wielerploeg bezig en heeft al veel wielerkoersen vanachter de schermen gevolgd. ,,Soms heb je zo’n gevoel’’, zegt hij ernstig. ,,Let maar op, Antwan gaat een etappe winnen. Bij Antwan heb ik zo’n gevoel al een paar dagen.’’ Bij de pokerende George Bennett is zijn gevoel heel anders. Vorig jaar werd de Nieuw-Zeelandse renner nog tiende in het algemeen klassement, dit jaar won hij de Tour of California en reed hij een goed algemeen klassement in de Tour de France, tot hij door ziekte moest opgeven. Bennett lijkt er nog niet helemaal van hersteld en heeft het zwaar.



,,Ik voel me daarentegen de laatste dagen best goed’’, vertelt Tolhoek ter geruststelling. ,,De andere jongens zeggen dat we best een zware eerste week hebben gehad. We hebben al 35 uur gefietst, dat is best veel. En we hebben al veel steile stukjes gehad, maar volgende week moeten we de echte cols op. Daar staat de Vuelta ook om bekend hè, veel aankomsten bergop. Dit jaar laten ze best snel een groep rijden, dus als ik in zo’n groep kom heb ik best kans om nog een rit te winnen. Het probleem is alleen dat je erg veel moeite moet doen om in een kopgroep te komen.’’