Oud-internationals vieren verjaardag Hontenisse zonder Peter van Vossen

KLOOSTERZANDE - In de voorverkoop zijn al ruim 1300 kaarten verkocht want wie voetbalsterren van weleer wil zien, moet deze avond in Kloosterzande zijn. Ronald de Boer, Richard Witschge, Gerald Vanenburg; het is zomaar een greep uit de namen die voor het jubileumduel met Hontenisse naar Zeeuws-Vlaanderen zijn afgezakt. Bij zulke wedstrijden weet je echter ook dat je er vergif op in kunt nemen dat er late afzeggingen komen. Helaas is de enige Zeeuwse Oranje-troef daar deze keer ook bij.

Het nieuws sijpelt in de uren voor de wedstrijd door. Peter van Vossen, voormalig vleugelflitser uit Zierikzee, komt vandaag niet. Pierre van Hooijdonk kan ook niet meedoen en Sjaak Swart, die als bondscoach op zou treden, laat ook verstek gaan. Het gerucht dat hij na het zingen van het Feyenoord-lied ‘Hand in hand’ last van zijn keel heeft gekregen wordt niet bevestigd. Waar je ook vergif op in kunt nemen: als je Peter Houtman uitnodigt en hij zegt dat hij komt, dan is Peter Houtman er gewoon.

,,Ik had mijn navigatie netjes ingesteld en wist dat ik door die toltunnel moest’’, vertelt de 60-jarige oud-spits, die nog altijd stadionspeaker is bij Feyenoord. ,,Wat denk je? Stuurt ie me weer door een paar dorpjes waar ik natuurlijk niet moest zijn. Maar ik ben er, al zie ik nog niet veel bekende gezichten.’’ Dat kan kloppen, want meerdere ploeggenoten staan op dat moment nog in een flinke file bij Antwerpen. ,,Terwijl we hebben gecommuniceerd: rij niet over Antwerpen’’, zegt Peter van Dijk, lid van het organisatiecomité van jubilaris Hontenisse.

De naar de derde klasse gepromoveerde zondagclub heeft kosten noch moeite gespaard om het 90-jarig bestaan groots te vieren. Officieel bestaat de club op 1 november van dit jaar pas 90 jaar, maar het is veel leuker om zo’n mijlpaal in de zomer te vieren. Het dorp is uitgelopen, leden en oud-leden zijn van de partij en het weer zit mee. De zon schijnt uitbundig op deze vrijdagavond. Het is heerlijk om nu een potje te voetballen of ernaar te kijken.