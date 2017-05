Moeder Bart Nieuwkoop: 'Kriebels in mijn buik als ik aan zondag denk'

Petra Nieuwkoop is al decennialang supporter van Feyenoord, net zoals de rest van het gezin. Helemaal nu haar zoon Bart als verdediger in het eerste speelt. In haar woonplaats Tholen wordt volop meegeleefd met de sportheld van het dorp. "Toen ik vanmorgen boodschappen deed, werd me overal succes gewenst", vertelt Nieuwkoop. "Je bent en blijft toch de moeder van."



De Grote Wedstrijd

En dan zondag. Ze zit op de tribune. Dat spreekt. De Grote Wedstrijd van je zoon wil je als moeder natuurlijk niet missen. Ook zoveel mogelijk familieleden gaan mee naar Rotterdam-Zuid.

"Alleen mijn jongste zoon kan er niet bij zijn, want die komt zondag pas terug van vakantie", vertelt Nieuwkoop. Een gevalletje misrekening, want vorige week was ie wel van de partij in Rotterdam. Dat geldt ook voor oma en opa Nieuwkoop, die nu maar vurig hopen dat ze ergens op Texel de wedstrijd live op tv kunnen zien.

De zenuwen gieren haar door de keel. Nieuwkoop: "Ik krijg de kriebels in mijn buik als ik aan zondag denk. Het is maar goed dat ik in de Kuip zit, want thuis voor de tv zou ik van de spanning voortdurend weglopen."

Quote Dat was wel een Fishermans Friends momentje. Petra Nieuwkoop

In het achterhoofd

Of Bart meespeelt is nog niet zeker. "Hij is het afgelopen seizoen vaak ingevallen, heeft veel minuten kunnen maken. Al is Dirk Kuijt natuurlijk wel fit", zegt zijn moeder. "Maar Bart is heel strijdbaar. Hij heeft goed getraind en is er klaar voor."