Miraculeuze zege brengt Vlissingen in finale

Daarin miste Louisben Jagt namens Jong FC Den Bosch, zijn penalty ging hoog over. Omdat Joan van Belzen vervolgens de derde strafschop miste en de Vlissingers Jarreau Manuhuwa, Salim Ben Sellam en Martien allemaal scoorden, kon Hoessein Bouzambou het karwei afmaken. Dat deed de aanvoerder koeltjes, waarna het feest losbarstte bij Vlissingen. De zege was ook niet onverdiend, omdat Vlissingen over twee duels gezien beter was dan Jong FC Den Bosch.



Het pakte de overwinning echter wel op het tandvlees. Spelers als Martien, die dit seizoen amper aan bod kwam, en Khalid El Hattach, die na twee maanden in Indonesië te hebben gezaalvoetbald meteen zijn rentree in de basis maakte, zaten er voor de start van de verlenging al doorheen. El Hattach verbeet de pijn, net als de ijzersterk spelende Milton Roemeratoe, die in de verlenging kramp kreeg. Vlissingen kwam mede daardoor in de extra tijd nauwelijks nog aan voetballen toe. Jong FC Den Bosch kreeg de betere kansen, maar blonk uit in besluiteloosheid.