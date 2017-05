Marco Minnaard heeft twee Franse truien

SAINT-MAURICE L’EXIL - Wielrenner Marco Minnaard uit Wemeldinge is de nieuwe leider in de Franse vierdaagse Rhône-Alpes Isère Tour.

De Zeeuwse coureur van Wanty-Groupe Gobert nam vrijdag na de derde etappe de leiding in het algemeen klassement over van Jeremy Cornu. Dat deed Minnaard door stevig in het eerste peloton te blijven zitten (hij werd zevende en noteerde zo zijn derde top 10-klassering op rij), terwijl Cornu in een tweede peloton op ruimte achterstand (dik dertien minuten) binnenkwam.

Deze derde etappe ging van Genay naar Saint-Maurice l’Exil over 175 kilometer. De Australiër Robert Stannard won de etappe. In het algemeen klassement heeft Minnaard twee seconden voorsprong op een andere Nederlander, Pascal Eenkhoorn. Behalve leider in het algemeen klassement is Minnaard ook leider in het puntenklassement.