Marathon Zeeuws-Vlaanderen bij jubileum tweedaags evenement

De ZLM Tour: springplank naar de top?

9:21 GOES - Fabian Cancellara, John Degenkolb en Luke Rowe. Zomaar wat renners die de ZLM Tour eens wonnen of op het podium eindigden. Vojtech Hacecky en Mark Dzamastagic slaagden daar in respectievelijk 2009 en 2013 ook in, maar noem je hun naam dan heeft niemand een idee over wie je het hebt. Uiteraard biedt een topnotering in de Zeeuwse koers voor renners tot 23 jaar geen garantie op een (succesvol) profbestaan, maar hoe kan het toch dat de één die laatste stap naar de profs wel weet te zetten en de ander niet?