Mallie, Ben Sellam en Abdenbi vertrekken bij VC Vlissingen

Jelle Klap (20) voelt zich klaar voor de volgende stap

13:25 Aan de start van het huidige seizoen moest Jelle Klap enigszins wennen bij Goes. De uit Wemeldinge afkomstige rechtsback kwam over uit de jeugd van FC Dordrecht. De drie jaar ervoor droeg hij het shirt van Willem II. ,,Alles was anders. Bij Goes drinken ze bijvoorbeeld bier na een wedstrijd. Ook trainden we veel minder dan dat ik gewend was.”