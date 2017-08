Lesley Kerkhove: 'Wedstrijd tegen Venus Williams was wel gaaf geweest'

VIDEONEW YORK - Lesley Kerkhove staat aan de vooravond van haar debuut op een grand slam. In New York zag de Zierikzeese, voor wie afgelopen weekend een nieuwe wereld openging, door drie kwalificatiewedstrijden te winnen een langgekoesterde wens uitkomen.

Ongetwijfeld goedgehumeurd nam Kerkhove vrijdagavond contact op met de klantenservice van de vliegtuigmaatschappij die haar van New York terug naar Nederland zou vervoeren. Want waar Kerkhove de afgelopen jaren steevast voor de start van het hoofdschema het grandslamtoernooi verliet, moest ze haar vlucht nu - na winst van drie kwalificatiewedstrijden op de US Open - wijzigen.

,,Ik had mijn terugvlucht bewust op zaterdag gezet. Als ik dan eerder zou verliezen, dan zou ik in ieder geval nog iets leuks kunnen doen in de stad", zei een zeer ontspannen Kerkhove, zondagmiddag op Flushing Meadows, het decor waar ze dinsdag in actie komt tegen de Roemeense Sorana Cirstea. ,,Dus het omboeken deed ik met liefde."

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Lesley Kerkhove debuteert op de US Open in een Grand Slamtoernooi. © Tim Colijn

Ontspannen

Er klonk vrijdagmiddag geen vreugdekreet over baan 15, waar de 25-jarige Kerkhove in de laatste kwalificatieronde de Bulgaarse Viktoriya Tomova met 6-3 in de derde set versloeg. ,,Ik vierde het vrij ingetogen en had ook helemaal geen last van spanning", aldus de tennisster, wiens vriend Edinho Pattinama haar dezer dagen bijstaat. ,,Het is belangrijk om er iemand bij te hebben, maar ik heb geen coach nodig die er bovenop zit. Samen hebben we het vrijdag wel even gevierd, al was ik doodmoe. Maar we hebben lekker friet met entrecote gegeten, iets wat ik niet vaak doe tijdens een toernooi. Gelukkig was het voor hem makkelijk om met zijn werk te regelen dat hij nog een paar dagen kan blijven."

Toen Kerkhove afgelopen weekend haar gepersonaliseerde locker opende, werd ze verrast: het toernooi had een kaartje neergelegd om haar te feliciteren. ,,Sinds ik me hier gekwalificeerd heb, doen ze ineens alles voor me. Tijdens de kwalificaties moesten we wachten op een pendelbus die op gezette tijden vertrok, nu mogen we gewoon een auto bestellen. En we krijgen ook allemaal presentjes; van dure sieraden tot oordopjes van Bose."

Venus

De qualifiers werden pas later in het schema geplaatst; Venus Williams en Caroline Wozniacki behoorden tot de mogelijke tegenstandsters, maar uiteindelijk werd Kerkhove dus gekoppeld aan de nummer 54 van de wereld. ,,Ik hoopte niet op een grote naam, omdat ik dan in zo'n enorm stadion zou moeten spelen. En dan wordt alles zo anders dan de afgelopen dagen. Al was een wedstrijd tegen Venus in het Arthur Ashe Stadium ook wel gaaf geweest. Het is heel erg wennen om hier nog rond te lopen en mezelf tussen al die grote namen te zien staan."