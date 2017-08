Kruijswijk windt zich op over boete voor Vuelta-debutant Tolhoek

Timo de Jong: 'Concurrent onsportief? Sportief in elk geval niet'

22 augustus GOES - Zondagmiddag, op een steile berg in Spanje. Het is een graad of 35. Daar stond Timo de Jong dan in zijn cyclaam kleurige leiderstrui. Fiets in de hand, wachtend op een ploegleiderswagen. Een minuut lang stond hij stil. Langzaam zag hij de andere renners uit zijn zicht verdwijnen.