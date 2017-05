Kloetinge zakt na nederlaag en ziet titelkansen flink slinken

Yvonne Pleijte trots op tweede plaats tussen profs

5 mei NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Met een barrage waar de vonken van afsprongen, zorgden de ruiters in de klasse M, vrijdag in Nieuw- en Sint Joosland, voor een schitterende opening van Jumping Outdoor Zeeland. Arnold Boerekamps mocht zich als eerste winnaar van de twaalfde editie laten kronen. Met de overwinning in L en tweede plaats in M zorgde Yvonne Pleijte (Meliskerke) voor Zeeuws succes.