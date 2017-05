Kloetinge heeft week om zich voor te bereiden op eerste finale

Kloetinge startte dinsdagavond voortvarend in Rotterdam. Tom Wuyts was gevaarlijk en niet veel later werd Roy Mulder in het strafschopgebied gevloerd. Strafschop. Die werd benut door Remco van Tiggele. Afgelopen zaterdag tegen WNC had hij nog een strafschop gemist (hij benutte er ook één maar die werd afgekeurd wegens te vroeg inlopen). Na nog een gevaarlijk schot van Mulder werd de rust bereikt met 0-1.