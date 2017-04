Kloetinge-fans brengen nachtelijk bezoek aan huize Van Keulen

KLOETINGE - De fans van zaterdag-eersteklasser Kloetinge gingen in de nacht voorafgaand aan het treffen met MZC'11 nog even langs bij het huis van Alexander van Keulen, de in Kloetinge woonachtige coach van de Zierikzeëenaren.