Icoon Gheorghe Hagi haalt De Nooijer (19) naar Roemenië

VIDEOVLISSINGEN - Toen Bradley de Nooijer hoorde wie zijn nieuwe trainer ging worden, tikte hij diens naam in op Google. ,,Ik weet nu wat een geweldige voetballer hij is geweest.’’ De verdediger van FC Dordrecht heeft het over Gheorghe Hagi, oud-speler van onder meer Real Madrid, Barcelona en Galatasaray en oprichter, eigenaar en trainer van FC Viitorul Constanta. De Nooijer (19) stapt zaterdag op het vliegtuig naar Roemenië en tekent een tweejarig contract bij de regerend landskampioen, met een optie voor nog een extra seizoen.

Als Bradley de Nooijer over de nieuwe stap in zijn carrière vertelt, slaat zijn stem soms een beetje over van enthousiasme. ,,Ik vind het prachtig en ben er heel blij mee’’, zegt de jonge verdediger, die een enerverende zomer achter de rug heeft. Hij leek al eerder te vertrekken bij FC Dordrecht, keerde twee weken geleden terug in de selectie maar trekt de deur nu definitief achter zich dicht. ,,Het is afgelopen week heel snel gegaan. Ik had nog nooit van Viitorul gehoord, maar ik kom bij een mooie club terecht.’’

Grootheid

Quote Zaterdagavond heb ik een gesprek met Hagi. Daar heeft hij zelf op aangedrongen Gérard de Nooijer, trainer van FC Dordrecht en vader van Bradley Trainer en clubeigenaar Gheorghe Hagi is een grootheid in Roemenië, de beste voetballer die het land ooit voort heeft gebracht. Hij richtte FC Viitorul Constanta in 2009 op en nam de licentie van CS Ovidiu (derde niveau) over. In 2010 werd Viitorul kampioen en promoveerde naar het tweede niveau van Roemenië, in 2012 promoveerde de club opnieuw. Vijf seizoenen later, op 13 mei van dit jaar, liet Viitorul zich voor de eerste keer tot landskampioen kronen.



,,Ze hebben een duidelijk plan met me’’, weet Bradley de Nooijer. ,,De club heeft een prachtig complex, waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Natuurlijk zal het soms lastig zijn en zal ik misschien heimwee krijgen. Dat hoort er allemaal bij. Ik wil slagen als voetballer.’’



* Hieronder beelden van het stadion en de faciliteiten bij FC Viitorul Constanta. De tekst gaat verder onder de video.

Voor zijn vader Gérard, die ruim een jaar zijn trainer was bij FC Dordrecht, is het ook een bijzondere transfer. Hij ziet zijn zoon naar de landskampioen van Roemenië gaan, maar raakt tegelijkertijd een speler kwijt bij FC Dordrecht. ,,Voor Dordrecht en voor mij als trainer is het jammer’’, zegt Gérard de Nooijer. ,,Bradley is een talentvolle speler die we goed hadden kunnen gebruiken. Maar voor zijn ontwikkeling is dit goed.’’

Kerel in grote mannenwereld

,,We hebben er samen met zijn zaakwaarnemer Youssif Hamzaoui uitgebreid over gesproken of dit de juiste keuze zou zijn’’, vervolgt Gérard. ,,Bradley staat straks op eigen benen en moet een kerel worden, in een grote mannenwereld. Voor Dordrecht is het ook mooi dat de club een transfersom ontvangt, hij loopt niet gratis de deur uit.’’



Gérard de Nooijer speelt vrijdagavond met FC Dordrecht de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Morgenochtend traint hij, daarna vliegt hij met zijn zoon naar Roemenië. ,,Zaterdagavond heb ik een gesprek met Hagi’’, vertelt de vader en trainer. ,,Daar heeft hij zelf op aangedrongen. Hagi wil met mij bespreken wat zijn plannen zijn met Bradley. Het gebeurt niet zo vaak dat Viitorul een transfersom betaalt voor een jong, buitenlands talent. Dat zegt wel iets.’’