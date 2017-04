Het rapport van Hoek wordt er na de nederlaag bij DFS niet beter op

OPHEUSDEN – Het rapport van Hoek wordt met de week slechter. Op de ontluisterende nederlaag van een week geleden tegen Argon (1-5) volgde zaterdagmiddag een nieuwe verliespartij. Op bezoek bij DFS ging de Zeeuws-Vlaamse hoofdklasser met 1-0 onderuit. De cijfers na de winterstop zijn dramatisch, want Hoek verzamelde in elf wedstrijden slechts negen punten.

Voor de winterstop pakte de formatie van trainer Jannes Tant in veertien wedstrijden nog 23 punten. Niet overdreven veel, maar in Hoek leefde toen nog even de gedachte dat de ploeg mee zou kunnen strijden om het kampioenschap. Door de ontzettend slechte reeks van de laatste maanden is de ploeg niet meer dan een middenmoter, op het vijfde niveau in Nederland.

DFS

Het duel met DFS begon een half uur later, omdat de bus van Hoek met technische problemen kampte. De Zeeuws-Vlaamse ploeg moest overstappen op een andere bus en liep daardoor veel vertraging op.

Tegen DFS, dat tot zaterdag op evenveel punten stond als Hoek, kreeg de ploeg van Tant voor rust wel wat mogelijkheden. Hoek was de bovenliggende partij maar liet via onder andere Nick de Groote en Kyle Doesburg niet voor het eerst dit seizoen kansen liggen. Vlak voor rust scoorde DFS wel, uit een vrije trap. Laurens Rijnbeek passeerde doelman Jordi de Jonghe, die daarmee zijn negende tegendoelpunt in de laatste drie competitiewedstrijden moest slikken.

Na rust

Na rust drong Hoek wel aan en probeerde het de gelijkmaker te forceren. De echte drive om nog iets van dit seizoen te maken ontbreekt echter en dat is te zien aan de uitslagen. Doesburg, De Groote, Guillaume Clinckemaillie; ze kregen kansen maar scoorden niet. Thomas van Renterghem raakte de paal en ook Reguillo Vandepitte kon met het hoofd niet scoren. Nadat assistent-trainer Wesley de Smet met rood achter de omheining was gestuurd, bracht Tant tien minuten voor tijd nog Armand Doka en Nathan Lagrou in voor Giovanni Siereveld en Clinckemaillie.

Achterstand

Het veranderde echter niets meer aan de stand. Het bleef 1-0 voor DFS en daarmee slikte Hoek alweer de negende nederlaag van dit seizoen. Volgende week wacht de kwartfinale van de districtsbeker, thuis tegen Oosterhout. Het is een duel waar niemand bij Hoek vol vertrouwen naar uitkijkt, want op dit moment lijkt de ploeg het tegen iedere tegenstander moeilijk te hebben.

DFS-Hoek 1-0 (1-0). 40. Laurens Rijnbeek 1-0. Scheidsrechter: M.A. Roeleveld (Vinkeveen). Gele kaart: Reguillo Vandepitte (Hoek). Aantal toeschouwers: 200.