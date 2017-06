Hans Dekkers kroont zich tot Nederlands kampioen

Belg Bruno Clerbout wint 10 kilometer van Goes

16:56 GOES - De 10 km van Nederland in de hitte van Goes is zondag gewonnen door Bruno Clerbout. De Belgische triatleet had in de binnenstad van de Bevelandse stad 33.26 minuten nodig en hield Ronnie Overgaauw en Crum van de Linden achter zich.