Groene Ster Vlissingen blijft in de eredivisie na inhaalrace

JVOZ-speelster Ilham Abali bij Oranje onder 15

21 april VLISSINGEN - Voetbalster Ilham Abali is geselecteerd voor het Nederlands meisjesteam onder 15 jaar voor een oefeninterland tegen Ierland onder 16. De vijftienjarige speelster van het JVOZ O15-1 is voor het eerst voor dit team geselecteerd. Vorig haar speelde ze al wel wedstrijden in het onder 14-team.