Groene Ster 2 houdt zich aan plan en promoveert alsnog

BERKEL-ENSCHOT - De reserves van zaalvoetbalclub Groene Ster Vlissingen zijn vrijdagavond gepromoveerd naar de eerste divisie. In Berkel-Enschot won het tweede team de herkansingsfinale in de nacompetitie met 6-3 van Kawin.

Vanaf de kant werd de ploeg in woord en gebaar gesteund door een groot deel van het eerste team, dat in de eredivisie uitkomt. Groene Ster Vlissingen 2 speelt komend seizoen slechts één niveautje lager en is het hoogst spelende reserveteam van Nederland.

De derde kans op promotie greep Groene Ster 2 vrijdagavond met beide handen aan. In de reguliere competitie struikelde het team in het zicht van de haven achter CFM/Transito. In de finale van de nacompetitie ging het een week eerder mis tegen Madereros CF. Maar drie keer was scheepsrecht.

,,Het verschil met vorige week was dat we nu een plan hadden’’, vertelde coach Azdine Boufrahi. ,,We wilden Kawin uitlokken om ruimtes voor onszelf te maken. Als we dan een mannetje passeerden, stond er niet meteen een tweede verdediger achter. Dat werkte perfect. Bijna alle doelpunten kwamen voort vanuit het plan.’’

Man of the match was Hicham Azzanagui, die vier keer scoorde en de assists leverde bij de goals van Romeo Goelaman en Mohammed El Hajaji. ,,Hicham was echt de smaakmaker en dat maakt me trots, vooral omdat hij één van de pupillen uit onze jeugd is.’’ Halverwege leidde Groene Ster 2 al met 3-1. Na de pauze werd die marge uitgebouwd naar 5-1 en Groene Ster kwam nimmer meer in gevaar.