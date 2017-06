Fredriks in shock na overlijden concurrent en vriend Van den Hoek

Deelnemen aan de Isle of Man TT was voor Van den Hoek jarenlang een droom. In 2016 was het eindelijk zo ver en maakte hij indruk tijdens zijn eerste optreden op het eiland in de Ierse Zee. Van den Hoek, die al jaren voor het team Performance Racing Achterhoek reed, was een echte road racer. Eén van zijn bijnamen was Sjakie Spektakel.

Fredriks en Van den Hoek streden in mei nog tegen elkaar tijdens wedstrijden op circuit De Varsselring in het Gelderse Hengelo. Ze kwamen elkaar daar vier keer tegen. In twee wedstrijden bij de Superbike, meetellend voor het Nederlands kampioenschap in de BeNecup. En daarna in twee wedstrijden meetellend voor de titelstrijd bij de IRRC (International Road Racing Championship). Fredriks en Van den Hoek hadden al afgesproken om samen naar de volgende IRRC-wedstrijd in het Finse Imatra te reizen. Fredriks weet op dit moment nog niet of hij eind juli af zal reizen naar Finland. ,,Dit is toch wel keihard binnengekomen’’, aldus Johan Fredriks. ,,Dit moet ik eerst maar eens een plek zien te geven.”