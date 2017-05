Fraaie ontvangst voor spelers van Hoek na bekerwinst

Hoek staat nu op eenzame hoogte in district

In de tiende districtsbekerfinale pakte Hoek de cup voor de vierde keer. Na de eerste zege in 1985 gingen er welgeteld zes finales op rij verloren voordat het in 2013 eindelijk weer raak was. Twee jaar later volgde nummer drie en zaterdag in Bergen op Zoom nummer vier.