FC Twente doet bod op Tom Boere

Zeeuws-Vla­min­gen eisen dominante rol op bij dressuur Nieuw- en Sint Joosland

16:39 NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Samantha Miltenburg (Ritthem) was met de merrie Hatrichta woensdag op de dressuurwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland goed op dreef. Miltenburg liep in de eerste proef van de in handicap verreden klasse M in de zonovergotene arena van het hippisch Sportcentrum De Kroo in de eerste proef met de expressief bewegende Rhodium-dochter met de fraaie score van 68,16 procent naar de overwinning.