El Hattach en Benhammou wanen zich popsterren in Indonesië

El Hattach – na de laatste speelronde opgenomen in het Team van de Week en uitgeroepen tot Speler van de Week – kreeg al snel het respect van medespelers en fans. Benhammou had dat door zijn functie als hoofdcoach vanaf minuut één, nam de ploeg direct onder handen en loodste het team naar de play-offs. In de halve finale wacht zaterdag Mataram, dat dezelfde eigenaar heeft als Vamos FC. De twee clubs namen het al twee keer vriendschappelijk tegen elkaar op en twee keer won Vamos FC (6-1 en 6-5). ,,Oefenwedstrijden zijn oefenwedstrijden, dus daar kijk ik niet zo naar'', zegt El Hattach. ,,Maar als wij ons eigen spel spelen, moeten wij dit winnen. De eigenaar vertelde ons laatst dat hij zo had genoten. Hij zag dat we als een harmonica over dat veld heengingen.''

,,Hij zag echt zaalvoetbal'', glundert Benhammou. ,,Het zou mooi zijn als we dat ook dit weekend kunnen laten zien. Als we winnen spelen we zondag om de titel en een ticket naar de AC Cup. Dat is een soort Champions League. Bij een nederlaag wordt het een duel om de derde en vierde plek. Wat er ook gebeurt: we weten al dat we daarna terug naar Nederland vliegen. De tickets zijn al geboekt en ik ga lekker van mijn gezin genieten. Wat er daarna allemaal gebeurt, zie ik wel.''

El Hattach ziet een langer verblijf bij een titel sowieso zitten. ,,Stel dat we die Champions League ingaan (start eind juli), dan zou ik daar best nog in mee willen spelen. Maar ik volg VC Vlissingen ook op de voet en wil de derde divisie in. Het is dus nog maar even afwachten.'' Het leven is in ieder geval top, besluit Benhammou. ,,Als wij na een wedstrijd de bus in willen, die maar twintig meter van de deur af staat, zijn we een uur verder. En als we bij het hotel zijn, staan daar wéér honderd mensen. Het is echt een gekkenhuis hier.''