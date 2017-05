Driebanders Dallinga.com gaan voor beker

Selectie van Hoek is rond na komst Zeeuwse FC Dord­recht-spe­ler

30 mei BIGGEKERKE - Met de komst van Marijn Wijkhuijs is de selectie van Hoek voor het komend seizoen rond. De linksbenige Wijkhuijs komt over van FC Dordrecht, waar hij dit seizoen vooral in de beloften speelde. Trainer Gérard de Nooijer liet de oud-speler van onder meer JVOZ en FC Twente op 3 maart, uit tegen FC Volendam, debuteren in het betaalde voetbal maar het bleef bij die ene invalbeurt.