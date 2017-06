Talentvolle verdediger, succestrainer en Middelburg-pupil in het zonnetje

De talentvolle verdediger Julius Bliek streed met Kloetinge tot de laatste speeldag om de titel in de eerste klasse C, maar zag dat Rijsoord er mee aan de haal ging. In de nacompetitie bleek Smitshoek de sterkste in de poule. In de verkiezing hield hij de geroutineerde doelman Joan van Belzen (Vlissingen) en piepjonge aanvaller Yarick Dorst (Bruse Boys) onder zich.



Trainer van het Jaar



Nick Corré voelde eigenlijk het gehele seizoen de hete adem van RCS in de nek, maar bewaarde de rust en loodste Arnemuiden naar de titel in de derde klasse A. Met Erremu verloor hij slechts één wedstrijd: in de laatste speelronde toen RCS de tegenstander was en ze het titelfeest al achter de rug hadden. Het panel beloonde hem en dus niet de andere genomineerden - Marco Groeneveld (Bruse Boys) en Ruud Pennings (Vlissingen) – met de titel Trainer van het Jaar.