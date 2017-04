De ZLM Tour: springplank naar de top?

GOES - Fabian Cancellara, John Degenkolb en Luke Rowe. Zomaar wat renners die de ZLM Tour eens wonnen of op het podium eindigden. Vojtech Hacecky en Mark Dzamastagic slaagden daar in respectievelijk 2009 en 2013 ook in, maar noem je hun naam dan heeft niemand een idee over wie je het hebt. Uiteraard biedt een topnotering in de Zeeuwse koers voor renners tot 23 jaar geen garantie op een (succesvol) profbestaan, maar hoe kan het toch dat de één die laatste stap naar de profs wel weet te zetten en de ander niet?

Dat is volgens Peter Zijerveld, bondscoach van de Nederlandse beloften- en juniorenselectie, een vraagstuk waarin iedereen geïnteresseerd is. De grootste oorzaak ligt volgens hem bij het mentale aspect. ,,Fysiek zit het bij alle jongens van die leeftijd wel snor, maar sommigen zijn mentaal niet sterk genoeg om alles er voor op te brengen.” Dan doelt Zijerveld ook op het kunnen weerstaan van verleidingen die rond je twintigste om de hoek komen kijken.

Flinke schep bovenop

,,De stap van de beloftencategorie naar de profs is de laatste en moeilijkste stap in de ontwikkeling van een renner”, zegt de bondscoach. ,,Er moet nog een flinke schep bovenop. Zeker voor renners die hun hele jeugd alles winnen is dat lastig. Omdat zij zoveel winnen hoeven ze in hun jongere jaren minder hard te trainen. Wat je uiteindelijk moet kunnen om profrenner te worden, is juist weer veel en op zijn tijd hard trainen. Als je dat niet gewend bent, wordt het mentaal een zware opgave.”

Vooral over de vorig jaar gestopte Cancellara gaat het vaak als er wordt terugblikt op voorgaande edities van de ZLM Tour. Acht touretappes, meerdere regenboogtruien, talloze klassiekers en olympisch goud prijken op de erelijst van ‘Spartacus’. De Tsjech Hacecky en de Sloveen Dzamastagic hadden blind getekend voor een zelfde palmares toen zij in de beginjaren van hun loopbaan rondreden met het label ‘talent’. Het liep heel anders. Hacecky fietst nog steeds, maar niet op het door hem vooraf beoogde (prof)niveau. Dzamastagic stopte een paar maanden na zijn tweede plaats in de ZLM Tour (2013) al met wielrennen.

In ontwikkeling

De Tsjech en de Sloveen behoren daarmee tot een minderheid. Want van alle renners die sinds 2008 (toen de ZLM Tour nieuw leven werd ingeblazen) op het podium stonden in Goes, schopte ruim zeventig procent het tot de profs. Gezien het feit dat de getalenteerde podiumklanten van de meest recente edities van de ZLM Tour nog altijd in ontwikkeling zijn, kan dat percentage alleen nog maar oplopen.

Willen de podiumklanten van de voorbije jaren op korter termijn inderdaad de stap naar de profs maken, dan is het vooral belangrijk dat zij plezier op de fiets hebben. ,,Ik neem altijd graag een voorbeeld aan Peter Sagan”, zegt Zijerveld. ,,Met het plezier dat hij uitstraalt, is hij een enorme zege voor de sport.” Een contrast met bijvoorbeeld Daan Olivier, die het plezier in de wielersport in 2015 was kwijtgeraakt en besloot te stoppen op pas 22-jarige leeftijd. Hij was de balans tussen focus en ontspanning kwijt, zoals hij het zelf verwoordde. Inmiddels heeft Olivier het plezier hervonden en het wielrennen weer opgepakt.

Losse aanpak

Plezier creëer je in de ogen van Zijerveld voornamelijk door een losse aanpak te hanteren. ,,Soms zie ik junioren of mensen in hun omgeving zoveel druk leggen op het moeten presteren. Dan zijn ze bijvoorbeeld ontzettend bezig met dat ze het seizoen erop de stap willen maken naar een team dat een treetje hoger staat op de ladder. Natuurlijk, op de goede momenten mag er best wat druk opgelegd worden, maar het plezier en het graag willen en blijven doen staat voorop.” Vraag dat maar aan Peter Sagan. Dan volgen de resultaten vanzelf.

5 favorieten voor de winst in de ZLM Tour:

Jakob Egholm (DEN, 18 jaar)

Soleerde vorig jaar naar de wereldtitel voor junioren in Qatar. Kwam dit jaar nog niet veel in actie.

Jacob Hennessy (ENG, 20 jaar)

Winnaar Gent-Wevelgem voor beloften in 2017. Reed al enkele koersen tussen de profs.

Jeremy Lecroq (FRA, 22 jaar)

Derde in Ronde van Vlaanderen voor beloften in 2017. Werd in 2015 vijfde in de ZLM Tour.

Jasper Philipsen (BEL, 19 jaar)

In april winnaar van een sterk bezette Belgische etappekoers. Tweede in Ronde van Vlaanderen voor beloften in 2017.

Anders Skaarseth (NOR, 21 jaar)