De Nooijer niet toegelaten tot KNVB-cursus: 'Ik heb gelijk gemaild'

VLISSINGEN - Bij de vernieuwde opleiding Coach Betaald Voetbal is er geen plaats voor Dennis de Nooijer (48) vrij. De oud-prof behaalde niet de benodigde 80 punten en moet daardoor plaatsnemen in de wachtkamer. De Nooijer baalt, maar blijft niet hangen in teleurstelling. ,,Ik wil weten waarom ik het niet heb gehaald en wil daar weer van leren.’’

De Nooijer werd dinsdag per mail op de hoogte gebracht van het besluit door een contactpersoon van de KNVB. ,,Daarin stond dat ik een aantal punten te weinig had gehaald’’, vertelde de ex-speler van Sparta, SC Heerenveen, NEC en FC Dordrecht. ,,Onderin de mail stond dat als je meer wilde weten over het waarom, je een mail terug moest sturen. Dat heb ik gelijk gedaan.’’

Want De Nooijer - nu eindverantwoordelijke bij Philippine en volgend seizoen hoofdcoach van Zeelandia Middelburg - heeft de benodigde 80 punten dus niet gehaald, maar weet niet op hoeveel punten hij dan wél uitkwam en waarom hij het toelatingsexamen niet heeft gehaald.

,,Dat examen bestond uit drie gesprekken: over je persoonlijkheid, voetbal en over je managementcapaciteiten. In totaal kon je voor die gesprekken vijftig punten halen. Ik had uitgerekend dat ik al zo’n 35 punten had, dus ik ben benieuwd waar ik het heb laten liggen.’’

Ervaring