De Nooijer koos voor Moldavische titelabonnee met twee stadions

Vorige week speelde Jeremy de Nooijer met zijn nationale team een oefeninterland in Canada. Daarna reisde hij door naar Curaçao, om zich met de selectie voor te bereiden op de Caribbean Cup op Martinique en de Gold Cup in de Verenigde Staten. Maar in het leven van een transfervrije voetballer is niets zeker en kunnen zaken snel veranderen. De Vlissinger kan er over meepraten, want maandag landde hij met zijn vader in Moldavië, waar hij de komende twee seizoenen voor Sheriff Tiraspol speelt. ,,Ik maak nogal wat mee hè?’’ De Nooijer werd gisterochtend tijdens de medische keuring binnenstebuiten gekeerd. Omdat met zijn fysieke gesteldheid niets mis was, zet hij vandaag zijn handtekening onder het contract. ,,Ik heb er na de eerste dag een goed gevoel over. Er lopen hier goede spelers rond en samen met een tolk heb ik ook de trainer gesproken. Hij maakte een goede indruk op me.’’ Een jaar geleden toonde Sheriff Tiraspol, de club die in de laatste zeventien jaar vijftien keer kampioen van Moldavië werd, ook al interesse in De Nooijer maar hikte het aan tegen de transfersom. Deze zomer was de oud-speler van onder meer Sparta en JVOZ transfervrij en hapte de Moldavische club wel toe. In eerste instantie wist De Nooijer niet echt wat hij ervan moest verwachten. Maar toen hij gisteren op het complex van zijn nieuwe club was, viel zijn mond een klein beetje open. ,,Het is gigantisch. Zo groot, niet normaal, dat heb ik nog niet vaak gezien.’’

Twee stadions

De in 1993 opgerichte club beschikt over twee stadions en een grote indoorhal. ,,Het grootste stadion is voor de Europese wedstrijden’’, aldus De Nooijer. ,,In het kleinere stadion spelen we de competitiewedstrijden. En als het sneeuwt kunnen we ook in de indoorhal wedstrijden spelen. Ze hebben hier veertien velden, die liggen er stuk voor stuk fantastisch bij. Zo strak, het lijkt net kunstgras, maar het is gewoon gras.’’



Er was deze zomer interesse van clubs uit de Amerikaanse competitie en De Nooijer had ook voor Slowakije kunnen kiezen. Maar het werd dus Sheriff Tiraspol, dat op 30 mei in een beslissingswedstrijd tegen Dacia kampioen werd maar over tien dagen alweer aan de competitie begint. ,,Er is weinig tijd om aan de ploeg te wennen. Zondag doe ik mee in een oefenwedstrijd, een week later beginnen we aan de competitie.’’



In de PZC van woensdag meer over de transfer van Jeremy de Nooijer. Zo vertelt ook assistent-scheidsrechter Angelo Boonman over zijn ervaringen in Tiraspol en legt Youssif Hamzaoui, zaakwaarnemer van Jeremy de Nooijer, uit waarom hij denkt dat zijn pupil komend seizoen aan de bak moet.