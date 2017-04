Brit Lawless wint ZLM Tour

Alle uitslagen van de Marathon van Zeeuws-Vlaan­de­ren

19:26 HULST - De Fransman Michel Verhaeghe won vandaag als eerste niet-Zeeuw ooit de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Hij kwam over de streep in 2.30.51. Anjolie Engels-Wisse was oppermachtig bij de vrouwen. De atlete uit Middelburg liep met groot machtsvertoon naar de zege in 3.00.47. Alle andere uitslagen vind je hier: