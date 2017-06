Brian van Goethem tevreden over proloog Ster ZLM Toer

De Nooijer met Curaçao nipt onderuit in Canada

7:35 MONTREAL - Jeremy de Nooijer is er met de nationale ploeg van Curaçao niet in geslaagd de oefeninterland in en tegen Canada in winst om te zetten. De international uit Vlissingen speelde de volle negentig minuten en moest met zijn ploeg een nipte nederlaag slikken. Door een late treffer (87ste minuut) won Canada met 2-1.