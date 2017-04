Bouzambou met Oranje uitgeschakeld voor EK zaalvoetbal

blog Productieve kop-staart­bot­sing van Goes

10:39 Goes rolt uit richting de nacompetitie. De tweede plaats zal de ploeg niet meer ontgaan, want het gat met kampioen in spe Baronie en nummer drie Nemelaer is te groot. In de opbouw naar de nacompetitie behaalde Goes zondag tegen Beerse Boys een typische kop-staart- overwinning.