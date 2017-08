Birdie-Lynn Giele is goed op dreef tijdens dressuurwedstrijd PSV Hulst

HULST - Birdie-Lynn Giele (Westdorpe) was zaterdag in de dressuurwedstrijd van de PSV Hulst in Clinge met de hengst Deejay goed op dreef.

Birdie-Lynn liep in de arena van het zonovergoten hippisch sportpark van de ruiterclub uit de Reinaerdstad, met mooi bergopwaarts galopperende fraaie uigestrekte gangen tonnende Prestige VDL-zoon, in de klasse M1 twee keer op rij naar een overtuigende overwinning (65,00 en 62,50 procent).

Besmet met paardenvirus

Birdie-Lynn was bepaald niet het stereotype dat als kleuter al op een pony rondhuppelde, Nee, ze gaf zelfs helemaal niks om paarden. Maar op tienjarige leeftijd werd de nu zesentwintigjarige amazone door haar zus met het paardenvirus besmet.

,,Ik had helemaal niets met paarden. Maar mijn zus reed een paard voor een eigenaar. Ik ging een paar keer mee met haar op concours. Vond dat toch best wel leuk en wilde ook een paard. Maar daar was mijn vader helemaal niet zo blij mee. Want die hobby van zijn dochter ging hem geld kosten’’, zegt Birdie-Lynn lachend.

Twee paarden

En het is niet bij één paard gebleven. Naast Deejay heeft Birdie-Lynn met de schimmelmerrie Noa nog een tweede wedstrijd paard op stal. ,,Totaal twee verschillende types’’, zegt ze. ,,Deejay was, hoewel hij al elf jaar was, nog groen. Hij had toen ik hem kreeg te rijden nog geen wedstrijd gelopen. Maar hij pakt alles snel op, is werkwillig en loopt van nature mooi bergopwaarts. Noa is een echte merrie. Wordt snel heet, bouwt spanning op en is dan moeilijk te rijden. Dat vraagt tijd en geduld. Maar daar leer je van. En met de hulp van mijn trainster Maartje Elbers gaat het ook steeds beter.’’

De net naar M1 gepromoveerde dertienjarige Naomi Boogaard uit Breskens stuurde de met veel zelfhouding door de ring lopende ruin Gilroy in beide proevan naar de tweede plaats (61,00 en 60,33).

Petra Verschueren

Petra Verschueren (Hoek) stuurde in Z1 de met fraaie uitgestrekte gangen en lichtvoetig door de baan gaande merrie Golden Girl naar een eerste en tweede plaats (64,11 en 62,05). ,,De eerste proef liep super. De tweede proef was rommelig. Zo kon ik mijn keert wending niet goed afwerken. En kwam ik een puntje tekort voor de overwinning.’’, vertelde Petra Verschueren na afloop. ,,Maar ik ben toch wel tevreden’’, gaat ze verder. ,,Golden Girl is koel in het hoofd, beschikt over drie uitstekende basis gangen en leert snel. Ze is pas zes, loopt al Z1 en er zit nog meer in. We zijn nu thuis met de wissels bezig om te opefenen en ook dat pakt ze goed op. Ik denk dat dit paard een goede opvolger kan worden voor Diva, mijn paard waar ik in de nationale Sub top rij.’’

Tweede proef

Wendy Bilterijst uit Kloosterzande schreef met de ruin Jack de tweede proef op haar naam (62,20).

Sidney Mast toonde zich met de merrie Toplevel’s Boniki in L2 oppermachtig. De amazone uit Koewacht stuurde de expressief bewegende Orlando-dochter twee keer op rij met een straatlengte voorsprong naar de zege (63,16 en 65,50).

UITSLAGEN

Paarden klasse Z1: 1. Petra Verschueren, Golden Girl (Hulst) 218; 2. Petra de Feijter, Ebony (Oranjer.) 210; 3. EWendy Bilterijst, Jack (Honter.) 207,5.

M2: 1. Gudrun D’herckers, Don Adonis (Haringr.) 176,5; 2. Sibyle Burm, Ginger (Hulst) 173; 3. Frans Haak, Amarant (Haringr.) 158.

M1: 1. Birdie-Lynn Giele, Deejay (Vlakter.) 195; 2. Naomi Boogaard, Gilroy (PSV Wst-Zws-Vl.) 183; 3. Femmy Anbeek, Jef Stables Wendy (Vlakter.) 175,5.

L2: 1. Sindey Mast, Toplevel’s Bonilki (Vlakter.) 189,5; 2. Dominique Cammaert, Galant de Vauxelles (Hulst) 173,5; 3. Talitha Bogerd, Khaory (Terneuzen) 171.

L1: 1. Jana Beenaert, Cibelle (Vlakter.) 201,5; 2. Dominique Cammaert, Florance ST, 173,5.

B: 1. Marit Rademakers, Taj Amaranth (Luctor) 227,5; 2. Kicky Vos, Don Corleone (Eendrachtr.) 223 ; 3. Simone Boon, Esté (Vlakter.) 206.

Pony klasse M2 cat. D: 1. Lisa Waverijn, Quinta (Haringr.) 185,5.

L2 cat. D: 1. Dion de Bruijn, Eastwood’s Sundancer (Hulst) 186. L2 cat. B: 1. Ilvy de Waal, Reinaerthof Torrie (Hulst) 182,5.

L1 cat. DE: 1. Esmee Dobbelaar, Diesel (Kleppertjes) 198,5. L1 cat. AB: 1. Sanne Braspenning, Maggie (Hulst) 198.

Tweede proef.

Paarden klasse Z1: 1. Wendy Beilterijst, Jack, 211,5; 2. Petra Verschueren, Golden Girl, 211; 3. Petra de Feijter, Ebony, 197.

M2: 1. Sibyle Burm, Ginger, 197; 2. Qudrun Derckers, Don Adonis, 172,5; 3. Frans Haak, Amarant, 165.

M1: 1. Birdie-Lynn Giele, Daajay, 197,5; 2. Naomi Boogaard, Gilroy, 181; 3. Karin Lensen, Zyon (Luctor) 180,5.

L2: 1. Sibney Mast, Toplevel’s Boniki, 196,5; 2. Dominique Cammaert, Galant de Vauxelles, 175; 3. Talitha Bogerd, Khaory, 173,5.

L1 : 1. Jana Beernaert, Cybelle, 201,5 ; 2. Dominique Cammaert, Florance St, 173,5,

B : Marit Rademakers, Taj Amaranth, 203 ; 2. Kicky Vos, Don Corleone, 196,5 ; 3. Simone Boon, Esté, 194.

Pony’s klasse M2 cat. D : 1. Lisa Waverijn, Quinta, 182.

L2 cat. D: 1. Joyce Casteels, Rossum’s Dario B (Luctor) 203. L2 cat. B: 1. Ilvy de Waal, Reinaerthof Torrie, 180,5.