Bart Nieuwkoop start in de basis bij Feyenoord tijdens kampioensduel

De Lange grijpt net naast zege

13:41 SPIJKENISSE - Wielrenner Thijs de Lange is zaterdag tweede geworden in de Zuid Hollandse Eilanden Tour. De 22-jarige coureur uit Kattendijke moest de zege na 165 kilometer laten aan zijn medevluchter Jordy Buskermolen uit Kudelstaart. De Zuid Hollandse Eilanden Tour was de tweede wedstrijd in de clubcompetitie. De Lange staat na zaterdag zesde in de stand.