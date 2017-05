Bart Nieuwkoop bescheiden naar landstitel met Feyenoord

ROTTERDAM - Bart Nieuwkoop kan zondag kampioen worden met Feyenoord. Het is de vraag of de Thoolse voetballer een basisplaats krijgt nu Rick Karsdorp weer fit is. Maar bij diens afwezigheid heeft Nieuwkoop zich de laatste maanden gepresenteerd als een waardig vervanger.

En dat terwijl Nieuwkoop in de jeugd bij Feyenoord eigenlijk nooit als toptalent aangeduid. ,,Dat vond ik ook wel prima’’, vertelt hij zaterdag in een uitgebreid interview met de PZC. ,,Ik kon me in de luwte ontwikkelen en ben vooral hard blijven werken. Stap voor stap, zo ben ik hier gekomen.’’

Heb jij altijd vertrouwen gehad in jezelf?

,,Ik ben een bescheiden jongen. De valkuil is dan soms dat je iets minder zelfvertrouwen hebt, maar daar had ik geen last van. Dus ja, ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad. Ik heb nooit getwijfeld of ik het wel aan zou kunnen. Natuurlijk heb je momenten waarbij je denkt: kan ik hier basisspeler worden, gaat het me lukken? Maar bij mij gaat de knop dan altijd snel om. Ja, het gaat me lukken en ik ga er vol voor. Dat was al zo in de jeugd. Dat wil ik nu weer voor elkaar krijgen.’’

Heb je al nieuwe toekomstdromen?

,,Daar moet ik het nu niet over hebben, dat lijkt me niet logisch. Ik moet eerst zorgen dat ik slaag bij Feyenoord. Daarna kijken we verder. Gewoon stap voor stap. Zoals ik het eigenlijk altijd heb gedaan. Mijn plan is om hier een vaste basisspeler te worden. Dat is mijn doelstelling. Het was heel lekker om nu vijf wedstrijden achter elkaar te spelen. Dan weet je hoe het voelt. Je zit in een vast ritme en dat smaakt naar meer.’’

