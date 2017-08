Antwan Tolhoek fietst weer lachend met Vuelta-toppers mee

Oud-in­ter­na­ti­o­nals vieren verjaardag Hontenisse zonder Peter van Vossen

25 augustus KLOOSTERZANDE - In de voorverkoop zijn al ruim 1300 kaarten verkocht want wie voetbalsterren van weleer wil zien, moet deze avond in Kloosterzande zijn. Ronald de Boer, Richard Witschge, Gerald Vanenburg; het is zomaar een greep uit de namen die voor het jubileumduel met Hontenisse naar Zeeuws-Vlaanderen zijn afgezakt. Bij zulke wedstrijden weet je echter ook dat je er vergif op in kunt nemen dat er late afzeggingen komen. Helaas is de enige Zeeuwse Oranje-troef daar deze keer ook bij.