Kustmarathon-organisatie niet van slag door minder inschrijvingen: 'Hype voorbij'

Lievense is juist blij dat de marathon in het Kustmarathon-weekend nog altijd populair is en stelde zaterdag - nadat de inschrijving gesloten werd - eveneens tevreden vast dat de belangstelling voor de mountainbikewedstrijd stabiel is gebleven. En in de wetenschap dat de Wandelmarathon (maximaal 5000 lopers) op 1 januari dit jaar al binnen twaalf uur was volgeboekt, kan hij het teruggelopen aantal inschrijfsters en inschrijvers bij de Ladies- en Lightrun wel relativeren.

,,Er is natuurlijk veel bijgekomen in Zeeland’’, stelt Lievense. ,,Er zijn Stadsruns, Colourruns, er is kortom een groot aanbod. De hype is er niet meer. Maar wij zijn daar nog lang niet ongerust over, want deze twee evenementen trekken op vrijdagavond nog altijd meer dan 2000 deelnemers. Het wordt gewoon een gezellige boel.’’

Oud-winnaar

Lievense kijkt dan ook alweer erg uit naar het weekend van vrijdag 6 tot en met zondag 8 oktober. Mede ook door de komst van enkele (buitenlandse) toplopers. Zo is Hicham el Barouki weer van de partij. De Marokkaanse atleet schreef de Kustmarathon in 2012 op zijn naam.

El Barouki liep zijn snelste marathon in 2011 in Casablanca. Hij deed toen 2.14,38 uur over de 42 kilometer en 195 meter. Ook Gert-Jan Liefers schreef zich in. De Nederlands recordhouder op de 1500 en 3000 meter hoopt ook het langere werk goed aan te kunnen.

Blikvangsters

Bij de vrouwen zijn de Marokkaanse Khadija El Aaribi en de Belgische Manuela Soccol blikvangsters. El Aaribi werd in 2016 tweede in de marathon van Belfast en Soccol zegevierde vorig jaar in de marathon van Brussel.